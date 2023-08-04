UNDP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine Araç Hibe Etti

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne engelli ve yaşlılar için sosyal hizmet aracı ile yol süpürme aracı hibe edildi. Araçlar, UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teslim edildi.

Araçları belediyenin önündeki Milli İrade Meydanı'nda UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton'dan teslim alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Türkiye Belediyeler Birliği'nin UNDP ile deprem sonrası erken iyileşme, istihdam, mesleki eğitim ve sosyal hizmet projesi yürüttüğünü, projenin finansmanını da Birleşik Krallığın sağladığını söyledi. Proje çerçevesinde kendilerine 2 aracın hibe edildiğini belirten Güngör, şöyle devam etti

Bu kapsamda gördüğünüz gibi bugün, 500 bin dolarlık finansmanı olan bu proje kapsamında bir çöp sürüme aracı, bir de engelliler için bir araç belediyemize hibe edildi. Engelliler için tahsis edilen aracımız küçük, güzel ve çok çık bir araç. Engelli ve yaşlılarımız için kullanacağımız bir araç. Engelli rampası var, engelli ve yaşlılar için her türlü standardı olan bir araç. Onların evlerinden alını hastanedir, parktır, farklı yere taşıma, götürüp getirme için çok özel bir araç. Emeği geçen NDP ve temsilcilerine şehrim adına teşekkür ediyorum. Tabii ki bu süreçte birçok kuruluş yanımızda oldu yurtiçinden yurtdışından. Biz, her birine destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreçleri hızlı bir şekilde aşıyoruz.ö

UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton ise büyük bir yıkım ve büyük acıların yaşandığının farkında olduklarını, depremin ardından toparlanma için elimizden geleni yaptıklarını söyledi. Vinton, Birleşik Krallık başta olmak üzere donörlerimizin cömert bağışları sayesinde başlattığımız projeyle birlikte bazı ekipmanları bugün teslim etmek üzere geldik. Bu ekipmanlar; bir tanesi yol süpürücü, diğeri engelli ve yaşlılar için özel bir araç ve galvanizli çöp konteynerleridir. Yıkım çok büyük ve ihtiyaçlar çok fazla. Elimizden geleni yapıyoruz ve şu anda yapmakta olduklarımız son derece sınırlı olabilir ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve ben bu vesileyle hem sayın belediye başkanına hem de Kahramanmaraş yetkililere teşekkür bir borç biliyorumö diye konuştu.