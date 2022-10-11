Undp: Dünyanın En Yoksullarının Yarısından Fazlası Acil Borç İndirimine İhtiyaç Duyuyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın en yoksul insanlarının yarısından fazlasını oluşturan 54 gelişmekte olan ekonominin, "peş peşe gelen küresel krizler" nedeniyle acilen borç indirimine ihtiyaç...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın en yoksul insanlarının yarısından fazlasını oluşturan 54 gelişmekte olan ekonominin, "peş peşe gelen küresel krizler" nedeniyle acilen borç indirimine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Yeni bir raporda harekete geçmemenin yaratacağı riskler konusunda uyarıda bulunan UNDP, söz konusu ülkelerin etkin bir borç yeniden yapılandırması olanağına sahip olmaması durumunda, yoksulluğun artacağı ve iklim değişikliğine uyum ve etkilerini azaltmak için şiddetle gerekli olan yatırımların hayata geçmeyeceği kaydedildi.

Rapora göre, ciddi borç sorunları olan 54 ülke arasında, dünyanın iklime karşı en savunmasız 50 ülkesinden 28'i de bulunuyor.

"Uluslararası toplum harekete geçmek için faiz oranları düşene kadar veya küresel bir durgunluk başlayana kadar beklememeli" denilen raporda, "Şimdi, uzun süreli bir kalkınma krizini önlemenin tam zamanı" denildi.

Programın yöneticisi Achim Steiner, zengin ülkeler için borçların hafifletilmesinin yutulması kolay "küçük bir hap" olacağını, buna karşılık dünyanın en yoksulları için eyleme geçmemenin maliyetinin çok ağır olacağını söyledi.

Steiner bir basın açıklamasında, "Gelişmekte olan ekonominin borç yükünü yönetmede çok geç, çok az rahatlama sağlama hatasını tekrarlama lüksümüz yok" dedi.

Rapor, borç krizini durdurmaya yardımcı olabilecek borç yeniden yapılandırması için bir dizi politika eylemi ortaya koydu. Rapor aynı zamanda, borç sürdürülebilirliği analizine, resmi alacaklı koordinasyonuna ve özel alacaklı katılımına odaklanan G20 Borç İyileştirme Ortak Çerçevesi'ni ileriye taşımanın bir yolunu öneriyor.

Raporda, Ortak Çerçeve'nin bugün borç sıkıntısı çeken bazı ülkelere açık başlıca uluslararası borç indirimi teklifi olduğu kaydediliyor.

Etkin borç yeniden yapılandırmasının, gelişmekte olan ekonomilerin sürdürülebilir kalkınmada ilerleme sağlamak için ihtiyaç duydukları finansmana sahip olmalarını sağlamanın hayati unsurlarından yalnızca biri olduğu belirtilen raporda, yeni finansman kaynaklarına acilen ihtiyaç duyulduğu da kaydediliyor.