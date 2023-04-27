UNDP'den, depremin ardından nüfusu artan Kilis'e temizlik aracı ve malzeme desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından nüfusu artan Kilis'e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) temizlik aracı ve malzeme desteği sağlandı.

UNDP'nin, Birleşik Krallık'tan sağlanan fonla temin ettiği yol süpürme aracı ve 110 çöp konteynerinin yanı sıra 200 hijyen kolisi, hizmet binası önünde düzenlenen törenle, Belediye Başkanı Servet Ramazan'a teslim edildi.

Ramazan, 6 Şubat depremlerinin ardından çevre illerden göç alan Kilis'in nüfusunun arttığını söyledi.

Artan nüfusla berber temizlik ve çöp konteynerleri konusunda, UNDP aracılığıyla yol süpürme aracı ve çöp konteynerlerini belediyeye kazandırdıklarını belirten Ramazan, destekleri dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise UNDP olarak Birleşik Krallık'tan aldıkları fonla Kilis Belediyesi'ne bağışta bulunduklarını aktardı.

Kilis'in, depremin ardından birçok depremzedeye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Vinton, bunun Kilis Belediyesi'ne büyük bir yük getirdiğini, desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.