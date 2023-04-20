Uncalı Mezarlığı'nda arife günü yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı arifesinde, çok sayıda kişi Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Kent Mezarlığı'na giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yakınlarının mezarlarını temizleyerek çiçekler bırakan vatandaşlar, bol bol dua etti.

Erdoğan Örde, İstanbul'da yaşadığını ve Antalya'ya gelerek bayram öncesi ölmüşlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Kabristanda çok sayıda yakınının mezarının bulunduğunu anlatan Örde, "Babam, eşim, oğlum ve birçok yakınımın mezarı var. Onun için arife günleri mezarlığa geldim, bakımlarını yaptım. Mezarlığı ziyaret ederek kendimizi mutlu ediyoruz, belki onlar da mutlu oluyordur." dedi.

Fatma Turan ise genç yaşta yeğenini ve eşini kaybettiklerini, onları ziyarete geldiklerini dualar okuduklarının ifade etti.