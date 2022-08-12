Ünal Çeviköz: 'Şam Yönetimi ile Diyalog İçinde Olunması Gerçekçi ve Doğru Bir Yol Haritasının Gereklerindendir.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin “Şam yönetimi ile diyalog içinde olunması gerçekçi ve doğru bir yol haritasının gereklerindendir. CHP olarak başından beri savunduğumuz bu çizginin yararının nihayet anlaşılmış olması ve bu yönde olumlu adımların atılmaya başlanması memnuniyet vericidir. Bu yaklaşımdan rahatsızlık duyacak çevreler her zaman olabilir. Nitekim şanlı bayrağımıza yönelik çirkin ve asla kabul edilemez saldırılar bu gibi çevrelerin çaresizliklerinin acınacak durumdaki çırpınışlarından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu davranışları ve şanlı bayrağımıza yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Suriye- Türkiye ilişkilerine ilişkin "Şam yönetimi ile diyalog içinde olunması gerçekçi ve doğru bir yol haritasının gereklerindendir. CHP olarak başından beri savunduğumuz bu çizginin yararının nihayet anlaşılmış olması ve bu yönde olumlu adımların atılmaya başlanması memnuniyet vericidir. Bu yaklaşımdan rahatsızlık duyacak çevreler her zaman olabilir. Nitekim şanlı bayrağımıza yönelik çirkin ve asla kabul edilemez saldırılar bu gibi çevrelerin çaresizliklerinin acınacak durumdaki çırpınışlarından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu davranışları ve şanlı bayrağımıza yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Suriye'deki gelişmeler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"CHP OLARAK BAŞINDAN BERİ SAVUNDUĞUMUZ BU ÇİZGİNİN YARARININ NİHAYET ANLAŞILMIŞ OLMASI MEMNUNİYET VERİCİDİR"

"Komşumuz Suriye'nin istikrara kavuşması, ülkenin demokratikleşme sürecinin ilerlemesi ve Cenevre'de süren görüşmelerin olumlu bir sonuca doğru evrilmesi CHP olarak daima desteklediğimiz ve teşvik ettiğimiz bir konu olmuştur. Aynı şekilde ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönüşünün sağlanması ve teşvik edilmesi de sorunun Türkiye'ye yansıyan boyutunun suhuletle çözümü bakımından savunageldiğimiz bir yaklaşımdır. Bütün bu politikaların ve yaklaşımların hayata geçirilmesinde Şam yönetimi ile diyalog içinde olunması gerçekçi ve doğru bir yol haritasının gereklerindendir. CHP olarak başından beri savunduğumuz bu çizginin yararının nihayet anlaşılmış olması ve bu yönde olumlu adımların atılmaya başlanması memnuniyet vericidir. İktidarımızda bu adımların daha somut ve sonuca yönelik olarak sürdürüleceğinden kimsenin kuşku duymamasını isteriz.

"ŞANLI BAYRAĞIMIZA YAPILAN SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bu yaklaşımdan rahatsızlık duyacak çevreler her zaman olabilir. Nitekim şanlı bayrağımıza yönelik çirkin ve asla kabul edilemez saldırılar bu gibi çevrelerin çaresizliklerinin acınacak durumdaki çırpınışlarından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu davranışları ve şanlı bayrağımıza yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Suriye halklarının huzur, barış ve yeniden layık oldukları iyi komşuluk ilişkilerine kavuşmalarını desteklemeye ve bu amaçla yönelik olarak çalışmaya devam edeceğiz."