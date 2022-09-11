Ünal Çeviköz'den Erdoğan'a: 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz, Diplomatik Bir Söylem Değil. Türkiye ile İlgili Olumsuz Algı Yaratıyor'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, “Bir gece ansızın gelebiliriz’ diplomatik bir söylem değil. Türkiye ile ilgili olumsuz algı yaratıyor. Türkiye’nin kuvvet kullanarak dış politika uygulamak istediği havası doğuruyor. Dünyada ciddi kuşku yaratıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Bir gece ansızın gelebiliriz' diplomatik bir söylem değil. Türkiye ile ilgili olumsuz algı yaratıyor. Türkiye'nin kuvvet kullanarak dış politika uygulamak istediği havası doğuruyor. Dünyada ciddi kuşku yaratıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Yunanistan'ın S-400'lerin kullanılması için Türkiye'yi tahrik ettiğini belirten Çeviköz, KRT TV'de dün gece yayınlanan "Haftanın Panoraması" programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtladı. Emekli Büyükelçi Çeviköz özetle şunları söyledi:

" Yunanistan, Türkiye'yi tahrik ederek bir kıvılcım parlatmak istiyor. Türkiye şimdilik bu tuzağa düşmüyor. Ancak Cumhurbaşkanının 'Bir gece ansızın geliriz' ifadesi ortalığı karıştırdı. Bu tehdit olarak algılandı. ABD'den başlayarak birçok ülke Yunanistan'ın arkasında saf tuttu. Zaten esas maksat bu. Yunanistan bunu kullanıyor.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' diplomatik bir söylem değil. Türkiye ile ilgili olumsuz algı yaratıyor. Türkiye'nin kuvvet kullanarak dış politika uygulamak istediği havası doğuruyor. Dünyada ciddi kuşku yaratıyor.

"S-400'ÜN DEVREYE SOKULMASI TÜRKİYE'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKIR"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya evrilmesini beklemiyorum. Her iki taraf için zarar verici olur. Kaldı ki NATO'yu da bu durum çok rahatsız eder, böyle bir çatlağa izin verilmez.

Ama S-400'lerin devreye girmesi için Yunanistan sürekli tacizde bulunuyor. Türkiye madem aldı S-400'ü kullanmak durumundadır, ama kullandığı andan itibaren NATO ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyarılarını da somutlamış, kanıtlamış olur. S-400'ün devreye sokulması Türkiye'yi zor durumda bırakır.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE OPERASYONUNA ABD VE RUSYA KIRMIZI IŞIK YAKMIŞ DURUMDA"

Suriye'ye harekatı Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi ama zaman içinde sönümlendi. Pentagon'dan yapılan açıklamayla karşı çıkıldı. Putin de tasvip etmediğini iletti. Türkiye'nin Suriye operasyonuna ABD ve Rusya değil turuncu, kırmızı ışık yakmış durumda.

Türkiye şu anda sadece Rusya, biraz İran ve biraz da Çin ile yakınlaşan ülke algısı yaratıyor. Ukrayna'ya saldırı sonrasında Rusya'ya yaptırımlara katılmaması bu algıyı başlattı. Son Balkan gezisinde Erdoğan'ın Putin haklı sözleri batıda büyük yankı yaptı."

"9 EYLÜL İZMİR'İN ÖZELİNDE KURTULUŞ MÜCADELESİNİN SONUCUDUR. KÜÇÜMSENECEK BİR TARAFI YOKTUR"

İzmir'deki coşkuyu anlamak için tarihi iyi okumak, iyi öğrenmek gerektiği düşüncesindeyim. Maalesef çok üzücü bir şekilde dünkü kutlamaları küçümseyen yorumlar gördüm, bu aslında cehalettir, çünkü tarihimizi bilmemektir.

Neden İzmir'in kurtuluşu bu kadar önemseniyor sorusu yanlış bir sorudur, çünkü özünde Kurtuluş mücadelesi zaten bir Türk Yunan savaşıdır. Yunan askerlerinin İzmir'e çıkmasıyla esas kara savaşları başlamıştır. 9 Eylül İzmir'in özelinde kurtuluş mücadelesinin sonucudur. Küçümsenecek bir tarafı yoktur."