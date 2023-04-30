Umutlandıran görüntü, artık o tabeladan su görünüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 3,5 ay önce çekilen görüntüde "Suya girmek yasaktır" yazısı var fakat su yoktu. Son zamanlarda bölgede etkili olan yağışlarla birlikte artık o tabeladan su görünmeye başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkili olan kuraklık nedeni ile Keban Baraj Gölü Havzasıyla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düşmüştü. Metrelerce suyun çekildiği nehir, adeta ufak bir dereye dönerken nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale gelmişti. Kışın kar yağışının az olması endişelendirirken bahar yağmurları sevindirdi. Yaklaşık 1,5 aydır neredeyse her gün yağış alan bölgede Keban Barajı Gölü'nün debisi yükseldi. Suların yükselmesi ile baraj sahası kenarında dikilen tabela yeniden anlam kazandı. Yaklaşık 3,5 ay önce tabelanın olduğu yerden su görülemez iken artık görülür hale geldi. Aynı yerden farklı zamanlarda çekilen görüntüler, yağışların etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Çok şükür barajımız geldi, artık tabelamız iş görüyor"

Bu sene yağan yağışlarla güzleri gülen yöre sakinlerinden Mehmet Aydın, " Yaklaşık 40 gün önce köprünün ayağında 'suya girilmez' tabelamız vardı ama su yoktu. Ancak tabelamız orada sabit duruyordu. Şuan çok şükür barajımız geldi. Artık tabelamız iş görüyor. Son zamanlarda yağışlar gerçekten önceki yıllara göre çok çok arttı. Bu yıl yağışımız çok şükür iyi, barajımız da diğer yıllara göre daha hızlı şişiyor. İnşallah, bu sene de son kodumuzda barajımızı görürüz. Kışın kar yağışımız azdı, o yağışlara göre barajımız yine gelmeyecek korkusu içerisindeydik. Baharda ardı ardına yağmur yağışlarıyla barajımıza kavuştuk" dedi.

"Burası Murat Nehri olmaktan çıkmış küçük bir dere gibiydi"

Yöre sakinlerinden Şaban Ayar ise " Baktığınızda daha önceden de burada tabela vardı ama su hiç görünmüyordu. Şuanda görüldüğü üzere su çok çok yükseldi. Buralar daha önce hep buğdaydı. Burası Murat Nehri olmaktan çıkmış küçük bir dere gibiydi. Hayvanların otlandığı yerde buğday ve arpa vardı. Bir aydır şiddetli yağışın ardından Murta Nehri iyice yükseldi" diye konuştu.