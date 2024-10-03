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Umutcan Altunkaya'nın Tümörleri Başarıyla Alındı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Umutcan Altunkaya, sağ bacağındaki 5 tümörden 3 saatlik cerrahi müdahale ile kurtuldu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Altunkaya, ailesiyle birlikte teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Umutcan Altunkaya, sağ bacağında 3 noktada tespit edilen 5 tümörden 3 saatlik cerrahi müdahale ile kurtuldu.

Altunkaya, sağ bacağından kaynaklı yürümekte güçlük ve ağrı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Altunkaya'nın bacağındaki 3 noktada damar ve sinirlere 2 milimetre mesafede 5 kemik tümörü tespit edildi.

Hastanın, ortopedi uzmanları Dr. Bilal Gök ve Dr. Faruk Temez tarafından 3 saat süren operasyonla bacağındaki kanserli doku temizlendi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından normal servise alınan ve taburcu edilen Altunkaya, ailesiyle doktor ve hastaneye yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Gök, gazetecilere, polikliniğe bacağında ağrı şikayetiyle gelen hastada yapılan tetkiklerde osteokondrom (iyi huylu kemik tümörü) tespit ettiklerini belirtti.

Bunun özellikle diz hareketlerini ciddi bir şekilde kısıtladığını ifade eden Gök, şunları söyledi:

"Hastanın 3 farklı bölgesinde 5 kitle vardı. Özellikle 2'si dizin arkasındaki damar ve sinire yakın olduğu için risk teşkil ediyordu. Bu yüzden hastamız birçok merkeze gitmiş ve çözüm bulamamış. Daha önce bu tür operasyonlar burada yapılmıyordu. Özelikle Faruk hocamızın ekibimize katılmasıyla bu tür ameliyatlar daha güvenli bir şekilde burada yapılabiliyor artık. Operasyon yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Hastanın dizinin arka tarafından girip damarlarına zarar vermeden ulaşıldı ve tümör güvenli bir şekilde çıkarıldı. Şu anda hastanın sağlık durumu gayet iyi. Eklem hareketleri açık ve memnun kendisi. Normal hayatına devam ediyor sıkıntısız bir şekilde."

"Oğlum sağlığına kavuştu"

Anne Veysiye Altunkaya, oğlunun bacağında tümör olduğunu duyduklarında çok üzüldüklerini belirterek, oğlunu Adana, Mersin ve Diyarbakır'da birçok hastaneye götürdüklerini söyledi.

Oğlunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini dile getiren Altunkaya, "Çok şükür oğlum sağlığına kavuştu. Şehir şehir gezdim çareyi memleketimde buldum. Allah devletimizden, Sağlık Bakanlığımızdan, doktorlarımızdan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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