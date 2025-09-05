Umut Yolcuları Derneği, Mali'de Yardım Faaliyetleri Gerçekleştirdi

Umut Yolcuları Derneği, Mali'de gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali, 6,4 milyon yardıma muhtaç insan barındıran ve 1,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme riskiyle yaşam mücadelesi verdiği bir ülke konumunda bulunuyor.

Eğitime ayrılan kaynakların tükenmesi nedeniyle 2 bin 36 okulun kapatıldığı, 610 binden fazla öğrencinin doğrudan etkilendiği Mali'de, sağlık ve altyapı gibi temel hizmetlerde yaşanan eksiklikler nedeniyle halk dışarıdan gelen yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Bugüne kadar insanlık krizinin had safhada yaşandığı Mali için harekete geçen dernek, adak, akika, sadaka ve şükür kurbanı bağışları, ekmek ve sıcak yemek ikramları, gıda dağıtımı, Kur'an-ı Kerim hediyeleri ve nakdi yardımları bizzat bölgeye giderek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Başkent Bamako'nun kenar mahallelerinde çalışmalar gerçekleştiren Umut Yolcuları, son yardım faaliyetiyle 2 bin 400 ihtiyaç sahibine ulaştı.

Hayırseverlerin bağışlarıyla ilk gün ekmek dağıtımı yapıldı, takip eden günlerde ise medreselerdeki öğrencilere sıcak yemekler ve kumanyalar ulaştırıldı.

Öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve nakdi yardım gerçekleştirilen faaliyette, hayırseverlerin kurbanları kesilerek, muhtaçlara dağıtıldı. Şeffaflığı sağlamak amacıyla tüm bu süreçler kayıt altına alındı ve görüntüler, bağışçıların telefonlarına gönderildi.