UMUT VAKFI: TÜRKİYE'DE 4 MİLYON RUHSATLI; BUNUN 9 KATI DA RUHSATSIZ SİLAH VAR

Serkan KÖYMEN / UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, vakfın oluşturduğu bireysel silahlanma istatistiklerini paylaştı. Akcan, " Türkiye'de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı silah var. Bunun 9 katı da maalesef ruhsatsız dediğimiz, kaçak dediğimiz silah mevcut. Toplam 36 milyona yakın silah olduğu düşünülüyor. Asayiş veya silah şiddeti dediğimiz, silahla ilgili suçlarda da artış var. Hergün maalesef en az 10 vatandaşımız ölüyor, 20 vatandaşımız yaralanıyor. 10 yıl önce cinayet vakalarında yüzde 50 silah kullanılırken, şu anda yüzde 85'inde silah kullanılıyor" dedi.

Bireysel silahlanma karşıtı Sivil Toplum Kuruluşu Umut Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan kamuoyunun gündemindeki bireysel silahlanma ve şiddet suçları konusunda uyarılarda bulundu. Umut Vakfı 2023 yılına ait mevcut istatistiki verileri paylaştı.

"2023 YILINDA, 211 GÜNDE TOPLAM BİN 938 VAKA VAR"

"SİLAH EDİNİM SAYISI HER YIL YÜZDE 3.5 ARTIYOR"

"İHBAR HATTI YAPILSIN, KAMU SPOTU ÇEKİLSİN"

"SİLAHINIZ VARSA ÖLDÜRÜLME OLASILIĞINIZ 5 KAT YÜKSEK"

"YÜZDE 50'SİNDE KİŞİLİK BOZUKLUĞU, ÜÇTE BİRİNDE ÖFKE PROBLEMİ VAR"

"BU KONUDA CİDDİ DÜZENLEME YAPMAK LAZIM"

Akcan konuyla ilgili, "İnsanlar temel ihtiyaçları karşıladığında yani bu işte, iştir, evdir,beslenmedir, barınmadır bu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendini güvende hissetme duygusu hissediyor ve orada da en önemli şey ileriye dönük birikimler ve silah edinmek. En ilkel yöntem olarak silah edinme ve bu talep bitmez. Bundan dolayı yasayı eğer zorlaştırırsanız, talebi engellersiniz. Bundan dolayı biz diyoruz ki bu konuda mutlaka ciddi düzenleme yapmak lazım. İnternetten satış, teşhir özellikle reklam üzerine gitmek gerekiyor" ifadelerini de kullandı. Şiddet ve silah içeren görsel içeriklerin psikolojik etkisinden de bahseden Akcan, "Sizde silah, yani çaresizlik duygusuyla beraber silah talebini artıyor. Bu hoş bir şey değil. Bunu biliyor. Zaten dizilerde de özellikle şiddet görüntüleri, silah görüntüleri özellikle öldürülme, cinayet manzaraları son derece sıkıntılı. Dolaylı yoldan bunları da çözmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyelim,her bir dizide yirmi şiddet vakası var. Bunların üç tanesinde de silahlı çatışma vakaları var. Bir tanesinde cinayet veya yaralama olayı var. Bu da tabi hoş bir şey değil " dedi.