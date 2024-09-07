Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon oldu
Milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest finalinde 3: 19.53'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğunu elde etti. Umut Ünlü, Paris'te ikinci altın madalyasını kazanarak aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu.
(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzücü Umut Ünlü şampiyon oldu.
Milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest finalinde 3: 19.53'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğunu elde etti.
Umut Ünlü, Paris'te ikinci altın madalyasını kazanarak aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu