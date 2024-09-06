Umut Ünlü Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı
Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler yüzme S3 50 metre serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle altın madalya aldı. Türkiye'nin ilk altın madalyası.
(ANKARA) - Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler yüzme S3 50 metre serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle altın madalya aldı.
Milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler yüzme S3 50 metre serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon oldu.
Ünlü'nün kazandığı madalya, erkekler para yüzmede Türkiye'nin ilk altın madalyası oldu.
Ünlü'nün şampiyonluğuyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki 23'üncü madalyasını kazanan Türkiye, genel klasmanda 4 altın, 10 gümüş, 9 bronz ile 24'üncü sırada yer alıyor.