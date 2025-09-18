Umut Mürare'den Gazze Soykırımına Ağıt: 'Gazze'den Mektup'

Sanatçı Umut Mürare'nin Gazze'de yaşanan soykırımı işlediği "Gazze'den Mektup" adlı eseri yayınlandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının, iki kızını ve eşini kaybeden bir babanın dilinden dünyaya anlatıldığı çalışmada, yaşananların sadece bireysel bir acının değil, toplumsal soykırımın tanıklığını da gözler önüne serdiği vurgulandı.

Sanatçı, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, "Bu mektup yalnızca bir babanın feryadı değil, toprağa gömülen çocukların sessiz çığlığıdır. Kalemimle onların acısını taşımak, notalarımla bu çığlığı büyütmek zorunda hissettim çünkü Gazze, hepimizin vicdanıdır." ifadelerine yer verdi.

Klasik bir şiirden öte bir ağıt, yakarış ve vicdan çağrısı niteliği taşıyan çalışmayla dinleyiciler, yaşanan olayları "kalpleriyle duymaya" davet ediliyor.

Sözleri ve müziği Mürare'ye ait çalışmaya "https://youtu.be/PwZjNXPWJVc" adresiyle sanatçının sosyal medya platformlarındaki kişisel hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.