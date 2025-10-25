Umut Kervanı Vakfı Gazze'ye 192 Milyon Liralık Yardımda Bulundu

Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 192 milyon 43 bin 497 lira yardım yaptıklarını bildirdi.

Vakfın açıklamasında görüşlerine yer verilen Kurtaran, 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrasında yaşanan korkunç soykırım süresince her zaman Gazzelilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Gazze'de yaptıkları yardımlara değinen Kurtaran, 380 bin 447 sıcak yemek dağıtımı, 19 milyon 886 bin 281 Türk lirası nakdi yardım, 18 tır gıda, un ve hijyen malzemesi, 4 tır ayakkabı, elbise ve yatak, 8 bin 144 küçükbaş kurbanlık hisse, yapımı tamamlanan 615 bin dolarlık 1 hastane tadilatı projesi, gerçekleştirilen 100 kişilik ameliyat projesi, 2 tam teşekkülü ambulans, 1 hasta nakil aracı alımı, her biri 140 çadırdan oluşan 4 çadır kent ve hijyen ile ilkyardım malzemeleriyle birlikte toplamda 192 milyon 43 bin 497 liralık yardım yaptıklarını bildirdi.

Kurtaran, ateşkes öncesinde Gazze'deki siyonist ablukayı kırmak için bir gemi alarak Küresel Sumud Filosu'na destek olduklarını aktardı.

Türkiye'de Filistin'e yardım yapan ve Gazze'de bulunan partner kardeş dernek ve vakıflarla yapılan protokoller çerçevesinde yardımları gerçekleştirdiklerini kaydeden Kurtaran, Gazze halkının yaralarını sarmak amacıyla yürüttükleri, Gazze Sağlık Bakanlığı ile acil tıbbi malzeme konusundaki çalışmanın da bitme aşamasına geldiğini belirtti.