Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye Yardım Gönderdi

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye 2 tır gıda, 1 tır hijyen ürünü, 1 tır battaniye ve 2 ambulans gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, saldırıların ilk gününden itibaren Gazze'ye yardım için çalışmaların sürdürüldükleri belirtilerek, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere ulaştırılmak üzere bir dizi yardım programı yapıldığı kaydedildi.

Mısır İsmailiye'den yapılan tedariklerin hızlıca bölgeye çıkarıldığı anlatılan açıklamada, Gazze'ye 2 tır gıda, 1 tır temizlik ve kişisel temizlik ürünleri, 1 tır battaniye ve 2 ambulans gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yardımların aralıksız devam edeceğine işaret edilerek, tüm hayırseverlere teşekkür edildi.