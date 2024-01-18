Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı 2023 Raporunu Açıkladı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, yurt içi ve yurt dışı yardım, arama kurtarma ve aşevi açma gibi faaliyetlerini içeren 2023 yılı raporunu açıkladı.

Fatih'te düzenlenen basın toplantısında vakfın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü çalışmalar ile İsrail'in 3 aydır bombalamaya devam ettiği Gazze'de ve dünyanın birçok ülkesindeki insani yardım faaliyetlerinin detayları paylaşıldı.

Vakfın Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, 2023'te ülke olarak deprem, yangın ve sel gibi birçok felaketle karşılaşıldığını, yılın son zamanlarında da Gazze'deki büyük insani trajedinin patlak verdiğini söyledi.

Depremlerin ülke olarak herkesi çok etkilediğini belirten Kurtaran, "Tarihin en zor zamanlarından biriydi. Acımız çok büyüktü ama kardeşlik duygularımız, imanımız, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuz eminiz ki bu felaketten daha büyüktü. Sadece Türkiye değil bütün dünya katıldı tüm duygularıyla. Tek yürek, tek nefes olduk." diye konuştu.

Kurtaran, depremlerin ardından hızlı bir şekilde sahaya indiklerini anlatarak, vakfın faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Depremzede halkımızın yanında olarak yaralarının sarılacağı ve ihtiyaçlarının giderileceği güne kadar aşevlerimiz ile hizmet verdik ve 3 milyonu aşkın kardeşimize sıcak yemek ikramında bulunduk. Aşevlerimizin yanı sıra yakacak, soba, giyim, battaniye, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması gibi temel ihtiyaçların mevcut olduğu lojistik merkezleri oluşturduk. Ayrıca sağlık kabinleri oluşturarak gönüllü doktorlarımız depremzede kardeşlerimize hafif sağlık hizmetleri verdi."

Kurtaran, depremin ardından arama-kurtarma faaliyetlerinin önemini daha iyi anladıklarını, 2024'te AFAD'dan eğitim alan 20'ye yakın ekiple her türlü afete karşı hazırlıklı olacaklarını aktardı.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardımlar

Kurban Bayramı nedeniyle yaptıkları çalışmalara da değinen Kurtaran, şunları kaydetti:

"Ortak faaliyet yürüttüğümüz kurumlarla beraber 4 kıta 23 ülkede kurban faaliyetleri icra ettik. Toplam 21 bin 494 hisse keserek 143 bin 293 ailenin faydalandığı, yaklaşık 750 bin kişiye 450 ton kurban eti ulaştırdık. Umut Kervanı olarak yurt içinde gıda, giyim ve nakdi yardım gibi desteklerle 120 bin 632 haneye 67 milyon 510 bin liralık destekte bulunduk. Yurt dışında ise başta Filistin, Yemen ve Suriye olmak üzere birçok ülkede 37 milyon 672 bin liralık yardım faaliyetinde bulunduk. Toplamda 1 milyondan fazla kişiye 105 milyon 183 bin lira değerinde insani yardım yaptık."

Kurtaran, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine de aralıksız devam ettiklerinin altını çizerek, "Gazze'de içeride oluşturulan tedarik noktalarıyla kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. On binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. İnşallah ateşkesi de yakında görüyoruz. Sonrasında Gazze'nin ayağa kalkması için birçok projemiz var." ifadelerini kullandı.