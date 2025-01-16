Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

Umut Kervanı, 2024 yılında 335 bin aileye insani yardım ulaştırdı

Umut Kervanı, 2024 yılında 335 bin aileye insani yardım ulaştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Vakıf, yurt içi ve dışında toplam 335 bin 996 aileye 139 milyon lira değerinde insani yardım gerçekleştirdi. Kurtaran, Gazze'deki insanlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, geçen yıl yurt içi ve dışında 335 bin 996 aileye ulaşarak 139 milyon 857 bin 322 lira değerinde insani yardımda bulunduklarını bildirdi.

Kurtaran, Fatih'te düzenlenen basın toplantısında vakfın 2024 yılı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Burada konuşan Kurtaran, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasına ilişkin, "Bundan sevinçliyiz. İnşallah bundan sonrası için hayırlara vesile olacak gelişmeler olur. Bizler de Gazze'deki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

Gazze'ye hizmetlerinin devam edeceğini belirten Kurtaran, İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Kurtaran, Filistin Sağlık Bakanlığıyla protokol imzaladıklarını, hastanenin 3 ayda hizmete gireceğini dile getirdi.

Kurtaran, Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 ayı aşkın bir süredir yaşanan insanlık dışı saldırıların yürekleri derinden yaraladığını belirterek, "Yaptığımız yardımlarla her ne kadar zulmü durduracak gücümüz olmasa da dara düşmüş kardeşlerimizi bir nebze olsun rahatlatmak adına yanlarında durmaya gayret ettik. Yaşanan zulme, katliama, öldürmeye ve insanlık dışı muameleye karşı izzetle direnen Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gazze halkına destek olduklarını, Ürdün üzerinden gönderilen 12 tır ve Mısır üzerinden gönderdikleri 8 tır insani yardımla ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını anlatan Kurtaran, Lübnan'a sığınan Filistinliler ve Lübnan halkına gıda, sıcak yemek, ilk yardım ve barınma desteği sağladıklarını kaydetti.

Kurtaran, Suriye'ye de yardımlar ulaştırdıklarını, sıcak yemek, yakacak, kırmızı et, nakdi ve gıda yardımlarıyla onların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

"335 bin 996 aileye ulaştık"

Vakıf olarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İstanbul, Diyarbakır, Batman, Adana, Şanlıurfa, Siirt, Van, Gaziantep ve Bingöl'de toplam 10 arama kurtarma ekibi oluşturdukları, bu yıl sayıyı artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Vakfın, yurt içi ve yurt dışında yaptıkları faaliyetleri anlatan Kurtaran, şu bilgileri verdi:

"Umut Kervanı olarak, yurt içinde yapmış olduğumuz gıda, giyim, nakdi yardım, kırmızı et, ev eşyası, kırtasiye, yakacak, sıcak yemek, ayakkabı, un, temizlik ürünleri, kurban eti ve deprem bölgesi yardımları olmak üzere 60 bin 546 aileye ulaştık. Toplamda 50 milyon 237 bin 355 lira değerinde ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Yurt dışında ise başta Filistin olmak üzere, Lübnan, Yemen, Suriye, Afganistan, Asya ve Afrika ülkelerinde cami ve medrese inşaatı, katarakt ameliyatı, su kuyusu, kurban, sıcak yemek, gıda paketi gibi çeşitli projelerle 275 bin 450 aileye ulaşarak 89 milyon 621 bin 586 lira değerinde yardımda bulunduk. Genel toplamda ise 2024 yılında yurt içi ve yurt dışında 335 bin 996 aileye ulaşarak 139 milyon 857 bin 322 lira değerinde insani yardımda bulunduk."

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
img

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
img

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
img

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.