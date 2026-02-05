UMUT HEP VAR-ASRIN FELAKETİNDEN ASRIN İNŞASINA- AA'nın belgeseli deprem bölgesindeki 3 yılı tanıkların hikayeleriyle aktarıyor

Anadolu Ajansı (AA), Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarını "UMUT HEP VAR" belgeseliyle kayıt altına aldı.

6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Adıyaman, Ankara, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya ve Zonguldak'ta 30 gün süren çekimlerle 22 dakikalık "UMUT HEP VAR" belgeseli hazırlandı.

AA muhabiri Fatma Sevinç Çetin'in hazırlayıp sunduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkılarıyla yapılan belgeselde, "Asrın Felaketinden Asrın İnşasına" uzanan süreç, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden ayağı kalkışı sahadan görüntüler ve tanıklarla anlatıldı.

Belgesel çalışmaları kapsamında AA ekibi Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Elazığ'da depremzedelerin yaşadıklarını ve kalıcı konutlarına kavuşma sürecini yerinde takip etti. Zonguldak'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerin tanıklıkları kayda alınırken inşa çalışmalarında görev alan mühendis ve işçilerin görüşlerine ilişkin çekimler yapıldı.

İçerikler

Belgeselde, depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden hak sahiplerinin kalıcı konutlarına uzanan yolculuğu ve yeni yuvalarında hayata tutunma çabası anlatılırken afetin ilk anlarında sahada görev alan madencilerin zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma mücadelesine de yer verildi.

Deprem bölgesinde yardıma koşarken Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun geride bıraktığı fedakarlık, eşi Sevim Adalıoğlu'nun sözleriyle ekranlara taşındı.

Şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların koordinasyonunu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremin ilk gecesinden itibaren sahada yürüttüğü mesai ve yeniden inşa adımlarının aktarıldığı belgeselde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yardım çalışmalarına sağladığı destek, Akıncı ve Bayraktar TB2'lerin arama kurtarma ile koordinasyon sürecindeki rolü ve Baykar tarafından hayata geçirilen 1012 hanelik kalıcı konut projesi de ele alındı.

Belgeselde, kalıcı konutların güvenli şekilde yükselmesi için sahada görev yapan mühendis ve işçilerin emeği görünür kılındı, deprem sonrası yürütülen büyük seferberliğin izi sürüldü.

Belgeselde görev alanlar

Belgeselde Sercan Kurt kurgu, Levent Horasan, Oğuzhan Demir, Musa Serdar Terzioğlu, Emirhan Türker, İbrahim Kördemirci, Melike Sarıkaya, Arif Murat Kayacan ve Osman Bakır kameraman, Betül Abalı, Mustafa Hatipoğlu ve Hakan Aygün foto muhabiri, Hasan Bozdemir, Tolga Ortabakar, Ahmet Karaağaç ve Emirhan Yıldız ise ulaştırma personeli olarak görev yaptı.

"UMUT HEP VAR" belgeseli AA'nın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.