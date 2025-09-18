Umut Hakkına İlişkin Yasa Teklifleri TBMM Gündemine Alınmalı

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ara kararına ilişkin "TBMM'nin halihazırda umut hakkına ilişkin yasa tekliflerini acilen gündemine alarak yasalaştırması Bakanlar Komitesi ara kararının gereği olarak Türkiye ulusal mevzuatının yapısal sorunlarına çözüm olacaktır. Bu yönlü bir çözümün barış ve demokratik toplum sürecinin ivme kazanmasına da katkı sunacağı şüphesizdir" açıklamasını yaptı.

Asrın Hukuk Bürosu, 15-17 Eylül arasında yaptığı toplantıda aralarında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın da bulunduğu dört kişinin dosyasını "umut hakkı" kapsamında ele alan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin (AK BK) ara kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 15-17 Eylül tarihleri arasındaki toplantısında aldığı ara kararında Türkiye'de yürütülen barış ve demokratik toplum sürecine de atıfta bulunarak Haziran 2026 tarihine işaret etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; Bakanlar Komitesi'nin aldığı kararda, bir çözüm önerisi olarak siyasi partiler tarafından daha önce hazırlanıp TBMM'ye sunulmuş yasa tekliflerinin değerlendirilmesinin önerilmesini önemli bulmaktayız. Çünkü müvekkilimiz Öcalan özelinde ağır tecrit koşullarında geçen 27 yıllık mahpusluk ile bu mahpusluğu 'işkence' olarak tanımlayan AİHM kararının gereği 12 yıldır yerine getirilmemiştir. Bu husus göz önüne alındığında TBMM'deki mevcut yasa tekliflerinin ele alınması, en pratik ve makul çözüm olarak görünmektedir. Komitenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazının denetlemesi için azami süre olarak 25 yılı vurgulaması da ayrıca önemlidir.

"Umut hakkının, Türkiye hukukunun yapısal bir sorunu olup binlerce mahpusu kapsadığını defaatle belirtmek isteriz"

Bununla birlikte Komite, Türkiye'ye bir kez daha Haziran 2026'ya kadar süre vererek Türkiye'nin 2014'ten beri uyguladığı meseleyi sürüncemede bırakma politikasına zemin sunmaya devam etmiştir. Öcalan'ın 15 Eylül tarihli avukat görüşmesinde Komiteyi işaret ederek 'ciddi ve samimiyseler çözüm için rol oynayabilirler, değilseler oyalama yöntemini tercih edecekler' şeklinde belirlemesi olduğunu da bu kapsamda belirtmek isteriz. Komite aldığı ara kararda bir yöntem olarak Türkiye'de devam eden ve hepimizi ümitlendiren mevcut sürece atıfta bulunarak aslında Türkiye'nin konuya hukuki değil, siyasi yaklaştığını da kabul etmiş olmaktadır. Fakat bu tespitine denk düşen bir yaklaşımı maalesef sergilememiştir. Umut hakkının, Türkiye hukukunun yapısal bir sorunu olup binlerce mahpusu kapsadığını defaatle belirtmek isteriz.

"Öcalan sürecin hukuksal çözüm aşamasına geldiğini, ara dönem yasalarına ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir"

Komite, 'Darış ve Demokratik Toplum Süreci' çerçevesinde TBMM bünyesinde kurulan komisyona anlam atfetmiştir. Komisyonun önemine uygun davranması, çalışmalarını bu zeminde yürütmesi ve ivedi hareket etmesinin zorunluluğu Komite kararıyla da teyit edilmiştir. Belirtmek gerekir ki Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, sürecin hukuksal çözüm aşamasına geldiğini, ara dönem yasalarına ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Buna paralel şekilde meclis komisyonu toplantılarında da özellikle akademisyenlerin yapmış oldukları; negatif barışın pozitif barışa dönüşebilmesi için hukuki ve yasal güvencelerin gereklilik olduğu, barışın ancak bu şekilde kalıcı hale gelebileceği tespitleri önemlidir.

"Umut hakkına ilişkin yasa tekliflerini acilen gündemine alarak yasalaştırması Türkiye ulusal mevzuatının yapısal sorunlarına çözüm olacaktır"

Bu tespitler ışığında ilk adımın umut hakkı konusundaki düzenleme olması gerektiği ortadadır. Sonuç olarak TBMM'nin hali hazırda umut hakkına ilişkin yasa tekliflerini acilen gündemine alarak yasalaştırması Bakanlar Komitesi ara kararının gereği olarak Türkiye ulusal mevzuatının yapısal sorunlarına çözüm olacaktır. Bu yönlü bir çözümün barış ve demokratik toplum sürecinin ivme kazanmasına da katkı sunacağı şüphesizdir."