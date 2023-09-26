Umut Akdoğan'dan Bakan Göktaş'a: "Bakanlığınıza Bağlı Kuruluşların Elektrik Faturalarında İstisna Kapsamında Olunmasına Rağmen Ödenen Elektrik ve...

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Sayıştay raporuna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın istisna kapsamında olmasına karşın elektrik dağıtım firmalarına mesken tarifesi yerine iş yeri tarifesiyle ödeme yaptığı ve yüzde 5 hava gazı tüketim vergisi ödediğini belirterek, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a “Bakanlığınıza bağlı kuruluşların elektrik ödemelerine ilişkin faturalarda istisna kapsamında olunmasına rağmen ödenen Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi tutarı nedir? Bu tutarın iadesi için herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Yapılan ödemelere dair soruşturma başlatılmış mıdır” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Sayıştay raporuna göre Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın istisna kapsamında olmasına karşın elektrik dağıtım firmalarına mesken tarifesi yerine iş yeri tarifesiyle ödeme yaptığı ve yüzde 5 hava gazı tüketim vergisi ödediğini belirterek, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a "Bakanlığınıza bağlı kuruluşların elektrik ödemelerine ilişkin faturalarda, istisna kapsamında olunmasına rağmen ödenen Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi tutarı nedir? Bu tutarın iadesi için herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Yapılan ödemelere dair soruşturma başlatılmış mıdır" diye sordu.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Sayıştay'ın 2022 Denetim Raporları'nda Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik dağıtım firmalarına fazla ödeme yaptığının tespit edildiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Akdoğan, konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Akdoğan, önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:

"SAYIŞTAY RAPORLARINDA ESKİSİ GİBİ DETAYLAR GÖRÜNMESE DE HALEN SAYIŞTAY'IN YAPTIĞI TESPİTLER DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR"

"Sayıştay Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereğince yürüttüğü 2022 yılı denetimleri Raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu. Bu raporları incelediğimizde görüyoruz ki ne yazık ki kamu kurum ve kuruluşları birçok yönden eksik, usulsüz ve ilgili mevzuata aykırı iş ve işlemler yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Sayıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmasında Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetiminin açık arama ve ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğin düşündüğünü söylemiş, açık aramayın demişti. Bu nedenle Sayıştay raporlarında eskisi gibi detaylar görünmese hatta sansürlense de halen Sayıştay'ın yaptığı tespitler dikkat çekmeye devam ediyor.

"YAPILAN FAZLA ÖDEMELERDE KİMLERİN SORUMLULUĞU VARSA BU MUTLAKA TESPİT EDİLMELİ, ÖDEMELER TAHSİL EDİLMELİ"

Neredeyse tamamı yandaş şirketler bünyesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım firmalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istisna kapsamında olunduğu halde yüzde 5'lik elektrik ve hava gazı tüketim vergisi ödenmiş, bununla kalınmamış, mesken tarifesi uygulanması gereken Bakanlığa bağlı ev tipi sosyal hizmet birimlerine iş yeri tarifesinden kesilen faturalar ödenmiş ve gerekli itirazlar ve başvurular yapılmadığı için dağıtım firmalarına reaktif enerji bedeli ödenmiş. Yani göz göre göre halkın parası bu dağıtım firmalarına adeta peşkeş çekilmiş ve bir rant sağlanmış. Bu rantın miktarı ise muamma. Sayıştay raporunda yer almıyor. Sayıştay adeta Cumhurbaşkanının talimatına uygun bir biçimde verileri sansürlemiş. O nedenle yapılan fazla ödeme miktarını bilemiyoruz. Bakanlığın mali tablolarında da görülmüyor. Sayıştay raporu açık, bu konuda dağıtım firmalarına yapılan fazla ödemelerde kimlerin sorumluluğu varsa bu mutlaka tespit edilmeli, ilgili firmalara fazla yapılan ödemeler tahsil edilmeli ve sorumluluğu olanlar bu bedellerin hesabını vermeli."

Akdoğan, Bakan Özdemir Göktaş'a su soruları yöneltti:

"FATURALARDA, İSTİSNA KAPSAMINDA OLUNMASINA RAĞMEN ÖDENEN ELEKTRİK VE HAVA GAZI TÜKETİM VERGİSİ TUTARI NEDİR?"

"2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisinin istisnalarını düzenleyen 36'ncı maddesinde; kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen rehabilitasyon kurumları, çocuk bakımevleri, kreşler, düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu'na ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı iş yerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarının bu vergiden istisna olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Bakanlığınıza bağlı rehabilitasyon merkezleri, çocuk bakımevleri, engelli bakım kuruluşları, çocuk yurtları ve bunlara bağlı iş yerleri Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisinden istisnadır. Sayıştay tarafından yerinde yapılan incelemelerde, tedarik şirketleri tarafından elektrik alımlarına ilişkin ödemelerde yüzde 5 oranında Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi tahakkuk ettirildiği ve bu verginin de Bakanlığınızca ödendiği tespit edilmiştir. Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarının elektrik ödemelerine ilişkin faturalarda, istisna kapsamında olunmasına rağmen ödenen Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi tutarı nedir? Bu tutarın iadesi için herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Yapılan ödemelere dair soruşturma başlatılmış mıdır?

"ÖDENEN REAKTİF ENERJİ BEDELİ TUTARI NEDİR?"

İdareler tarafından reaktif güç değerlerinin devamlı olarak takip edilmesi, kompanzasyon sisteminin bakım onarımlarının yaptırılarak arıza sonucu reaktif bedel yansıması halinde yıl içinde bir defayla sınırlı olmak üzere durumu tedarikçi firmaya ileterek reaktif bedelin iptalini sağlaması ve ayrıca söz konusu elektrik sistemleriyle alakalı olarak dışarıdan bakım-onarım hizmeti alınması ve buna rağmen reaktif enerji bedeli oluşması durumunda bakım-onarım hizmeti alınan firmalara rücu işlemi yapılması gerektiği halde, Sayıştay tarafından 2022 yılına ilişkin taşra teşkilatında yerinde yapılan incelemelerde bazı il müdürlükleri ve kuruluşların elektrik alımlarında rutin bir şekilde reaktif enerji bedeli ödendiği, kompanzasyon sistemlerinin takibinin yapılmadığı, yılda bir defaya mahsus olmak üzere reaktif enerji bedeline itiraz edilerek iptalinin sağlanmadığı görülmüştür. Bu kapsamda ödenen reaktif enerji bedeli tutarı nedir? Bu tutar ile ilgili olarak yukarıda belirtilen gerekli tedbirleri almayan ve/veya gerekli itirazları gerçekleştirmeyen kamu görevlileri hakkında herhangi bir iş/işlem/soruşturma başlatılmış mıdır?

"MESKEN YERİNE İŞ YERİ TARİFESİNDEN YAPILAN ÖDEMELERDE OLUŞAN ZARARIN TUTARI NEDİR?"

Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde Bakanlığınızın çocuk evleri koordinasyon merkezlerine bağlı olan ve koruma altındaki çocukların bakımının sağlandığı ev tipi sosyal hizmet kuruluşlarına ilişkin elektrik alımlarında elektrik tedarik şirketleri tarafından mesken tarifesinin esas alınmadığı bu kapsamda idare tarafından elektrik tedarik şirketlerine başvurularak abone grubunun bu yönde değiştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda mesken yerine iş yeri tarifesinden yapılan ödemelerde oluşan zararın tutarı nedir? Bu tutar ile ilgili olarak yukarıda belirtilen gerekli başvuruları kamu görevlileri hakkında herhangi bir iş/işlem/soruşturma başlatılmış mıdır?"