Umut Akdoğan, Bir Öğrenciyi Servisle Okulundan Evine Bıraktı, Okula Geri Dönüp Maliyeti Açıkladı: "Ağustos 2021'de 3 Bin 870 Lira Olan Servis Ücreti...

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Umut Akdoğan, geçen sene öğrenci servisi ücretlerine 3 kez zam yapıldığını hatırlatarak yeni dönem için “Bu zammın yüzde 40 oranında olması gerekiyor. Bu zam geldiği zaman Ağustos 2021’de 3 bin 870 lira olan servis ücreti 8 bin 134 liraya çıkacak. Soruyorum; velilerimiz ne yapsın, bu parayı nasıl ödesin?” dedi. Servis esnafının da maliyet kalemlerinin çok arttığına dikkat çeken Akdoğan “1 Temmuz 2021’de 7.3 TL imiş. 1 Temmuz 2022’de yani bu yıl okullar kapandıktan sonra mazotun litresi 26.75 TL idi. Biraz önce veliler için sordum, bu maliyelerle servisçiler ne yapacak?” diye konuştu. Akdoğan çözüm olarak akaryakıt başta olmak üzere bu yıl için acilen kararname çıkarılıp servisçilerin giderlerinin sübvanse edilmesi gerektiğinin altını çizerek “Niye bu sene için dedim? Önümüzdeki sene Bay Kemal işin başına gelecek bu işlerin tümünden kurtulacağız. Ama bu sene acil bir müdahale gerekiyor” açıklamasını yaptı.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Umut Akdoğan; Ankara'da bir öğrenciyi okulundan alıp, evine bırakıp, okula döndü; öğrencinin velisinin servis masrafını hesapladı. Akdoğan, "Ağustos 2021'de 3 bin 870 lira olan servis ücreti 8 bin 134 liraya çıkacak. Soruyorum; velilerimiz ne yapsın, bu parayı nasıl ödesin?" dedi.

CHP PM üyesi Umut Akdoğan, Ankara'da; deposunu tam doldurduğu bir öğrenci servisinin direksiyonuna geçti. Bir öğrenciyi Atatürk Ortaokulu'nun önünden alıp, Batıkent'teki evine bırakıp, okula döndü. Akdoğan, öğrencinin velisinin ne kadar servis parası ödemek zorunda kalacağını hesapladı. Akdoğan; toplam 30,8 kilometre yol gittiğini, 77 liralık mazot yaktığını açıkladı. Bu rota için geçen sene 21 TL mazot harcanacağını belirtti. Bu güzergah için öğrencinin ailesinden 3 bin 870 TL talep edildiğini; bu yıl gelecek zam ile birlikte bu ücretin 8 bin 134 TL'ye çıkacağını söyledi.

Akdoğan, okulun önünde şu açıklamaları yaptı:

"Hayat pahalılığı yaşamın her alanını sarmışken bir de okul masrafları velilerin sırtına yük olarak binecek. Bu okul masraflarının içinde en önemli kalemlerden bir tanesi de servis ücretleri. Hem veliler hem servisçiler açısından içinden çıkılmaz bir durumdayız. Veli, çocuğunu servise yazdırırsa bir dert, yazdıramazsa sabahın karanlığında akşamın ıssızlığında çocuğun okula gidip gelmesi başka bir dert. Korsan servislerin hakim olmasını hiç istemiyoruz, hal böyle olunca sorun büyüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) her sene bir tarife açıklar. Açıkladıkları bu tarife genellikle ağustos ayında belirlenir ve bir dahaki ağustos ayına kadar geçerli olur.

Geçtiğimiz yıl 6 Ağustos 2021'de bir tarife açıklandı, bu tarifede 0 kilometreden 3 kilometreye, üçten altıya, altıdan 10'a ve 10'dan 15 kilometreye kadar azami ücretler var. 10-15 kilometre arasını baz alalım; açıklanan tarifede 10 kilometreden 15 kilometreye kadar giden öğrenciden 3 bin 870 TL alınıyordu. Bu fiyatlar açıklandı ve Ağustos 2022'ye kadar geçerli olacağı öngörüldü ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle tarihimizde ilk kez bir şey oldu ve bu tarife 3 Ocak 2022'de güncellenmek zorunda kaldı, aslında zam geldi. 3 Ocak'ta açıklanan tarifede aynı serviste aynı güzergahtan aynı kilometrede yol giden bir öğrenci için rakam 4 bin 645 lira oldu. Zamlar hız kesmedi ve 14 Nisan 2022'de bu tarife tekrar güncellenmek zorunda kaldı ve 5 bin 810 liraya çıktı aynı servis aynı güzergah aynı uzaklığın rakamı. Şimdi ağustos ayındayız, yeniden fiyatlar belirlenecek yeniden zam gelecek. Bu zammın yüzde 40 oranında olması gerekiyor. Bu zam geldiği zaman Ağustos 2021'de 3 bin 870 lira olan servis ücreti 8 bin 134 liraya çıkacak. Soruyorum; velilerimiz ne yapsın, bu parayı nasıl ödesin?

"1 TEMMUZ 2021'DE 7,3 TL İMİŞ. 1 TEMMUZ 2022'DE YANİ BU YIL OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA MAZOTUN LİTRESİ 26,75 TL İDİ"

Gelelim servisçi esnafına… Servisçiler ne yapacak, bu maliyetleri nasıl karşılayacak, bu cenderenin içinden nasıl çıkacak? Mazot geçtiğimiz yıl okullar kapandıktan hemen sonra, 1 Temmuz 2021'de 7,3 TL imiş. 1 Temmuz 2022'de yani bu yıl okullar kapandıktan sonra mazotun litresi 26,75 TL idi. Yani servisçi esnafının en büyük gider kalemi olan akaryakıtta müthiş bir zam geldi. Diğer bir kalem zorunlu trafik sigortası; aynı araçtan söz edeceği. Poliçedeki isim aynı plaka aynı hasarsızlık var. 17.07.2022 tarihinde aynı araç, aynı kişi, aynı durumda bir poliçe yaptırıyor 2 bin 939 TL ödüyor. Bir sene sonra poliçenin günü geldiğinde yenilendiğinde 5 bin 243 lira oluyor.

"BU MALİYETLE SERVİSÇİLER NE YAPACAK?"

Diğer bir gider kalemi lastik. İkisi de yerli marka, ikisi de aynı ölçüde bir sene önce bu lastikler alındığında 6 bin TL tutuyor. Bir sene sonra aynı lastikler alındığında 12 bin lira tutuyor yani tam iki katı. Tam rakamları vermem gerekirse Ekim 2021'de 5 bin 84 TL tutmuş, bu fark bir yıllık değil, 9 aylık fark tam iki kat. 5 bin 84 TL 10 bin 169 TL olmuş. Eğer okulların kapandığı Haziran 2021 ile bugünü kıyaslarsanız iki katlık fark üç kata çıkıyor. Servisçi esnafının bir sürü gider kalemi var; yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, arka, ön balatası, aküsü var. 292 liralık hava filtresi 735 lira olmuş. 2 bin 566 liralık bir akü start-stop 95'li bir akü 4 bin 977 liraya çıkmış. Biraz önce veliler için sordum, bu maliyetlerle servisçiler ne yapacak?

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BU İŞLERİN TÜMÜNDEN KURTULACAĞIZ. AMA BU SENE ACİL BİR MÜDAHALE GEREKİYOR"

Çözüm şu; akaryakıt başta olmak üzere bu yıl için hemen bir kararname çıkarılacak. İşlerine geldiği her konuda bir gecede kararname çıkartıyorlar, servisçi esnafının gider kalemleri sübvanse edilecek. Niye bu sene için dedim? Önümüzdeki sene Bay Kemal işin başına gelecek bu işlerin tümünden kurtulacağız. Ama bu sene acil bir müdahale gerekiyor."

Akdoğan, önünde bulunduğu okulda okuyan ve Batıkent'te oturan bir öğrenciyi bırakıp geri dönüldüğünde güzergah boyunca kaç kilometre yol yaptığını, ne kadar yakıt yaktığını geçen yıl ile kıyaslamak ve öğrencinin ailesinin geçen yıl ödediği ücret ile bu yıl ödeyeceği servis ücretinin farkını hesaplamak için şoför koltuğuna geçti.