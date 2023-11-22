Umut Akdoğan: "Ankara'da 8 Tane Adliyemiz Var. Her Taraf Adliye. Zaman Kaybı, Mali Kayıp, Hak Kayıpları Yaşanıyor"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin görüşmelerde; “Ankara'da 8 tane adliyemiz var, bu çok trajik bir durum. Aile, Çocuk, Ticaret Mahkemesi ile Sıhhiye Adliyesi arası 10 kilometre; İş Mahkemeleri ile Sıhhiye arası 7,2; İcralar ile Sıhhiye arası 11; Bölge İdare ile Sıhhiye arası 11; Bölge Adliye ile Sıhhiye arası 11 kilometre; Fikri Sinai Haklar ile Sıhhiye arası 4,4 kilometre. Gördüğünüz gibi, Ankara'da adliye, adliye, adliye, her taraf adliye. Bu iki harita büyük bir zorluğu gösteriyor hem avukatlar açısından hem de adalet arayanlar açısından. Zaman kaybı, mali kayıp ve hak kayıpları yaşanıyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin görüşmelerde; "Ankara'da 8 tane adliyemiz var, bu çok trajik bir durum. Aile, Çocuk, Ticaret Mahkemesi ile Sıhhiye Adliyesi arası 10 kilometre; İş Mahkemeleri ile Sıhhiye arası 7,2; İcralar ile Sıhhiye arası 11; Bölge İdare ile Sıhhiye arası 11; Bölge Adliye ile Sıhhiye arası 11 kilometre; Fikri Sinai Haklar ile Sıhhiye arası 4,4 kilometre. Gördüğünüz gibi, Ankara'da adliye, adliye, adliye, her taraf adliye. Bu iki harita büyük bir zorluğu gösteriyor hem avukatlar açısından hem de adalet arayanlar açısından. Zaman kaybı, mali kayıp ve hak kayıpları yaşanıyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan dün Adalet Bakanlığı'nın bütçe kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Akdoğan, şunları söyledi:

"2023 Yılı Yatırım Programı'nda Ankara'yla ilgili 662.610 metrekarelik bir adliye yapacağınızı söylediniz. Burada bizi kuşkuya düşüren şu oldu Sayın Bakan: 2017 yılında Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir protokol imzaladı. Mevcut Sıhhiye Adliyesi dediğimiz adliyenin arkasına bir adliye yapılacaktı bu protokol çerçevesinde. Daha sonra projenin çizildiği ve Cumhurbaşkanının bunu çok büyük bulduğu, neye göre büyük, bilemiyorum ama veya mali yetersizlikler nedeniyle yapılamayacağı söylendi, sene 2017'ydi.

Daha sonra, 2019 senesinde şimdiki Grup Başkanvekiliniz 'Ankara'ya yeni adliye sarayı' diye... Yeni adalet sarayı yatırım projesi protokolü imza töreni, 30 Ekim 2019 tarihinde 'Ankara devlet kavramının ağırlığına yakışan bir adliye kampüsüne kavuşmuş olacak' dendi; 2017, 2019, sene oldu 2023.

Sayın Bakan, Ankara'da 8 tane adliyemiz var, bakın, 8 ayrı yerde adliyemiz var ve bu çok trajik bir durum. Aile, Çocuk, Ticaret Mahkemesi ile Sıhhiye Adliyesi arası 10 kilometre; İş Mahkemeleri ile Sıhhiye arası 7,2; İcralar ile Sıhhiye arası 11; Bölge İdare ile Sıhhiye arası 11; Bölge Adliye ile Sıhhiye arası 11 kilometre; Fikri Sinai Haklar ile Sıhhiye arası 4,4 kilometre. Gördüğünüz gibi, Ankara'da adliye, adliye, adliye, her taraf adliye.

Şimdi, bu iki harita büyük bir zorluğu gösteriyor hem avukatlar açısından hem de adalet arayanlar açısından. Zaman kaybı, mali kayıp ve hak kayıpları yaşanıyor. Bakın, tüketici mahkemeleri Dışkapı'daydı Sayın Bakan, Dışkapı'dan Söğütözü'ne taşındı, bu taşınma nedeniyle onlarca, yüzlerce kişi hak kaybı yaşadı, kimse de dönüp bunlara bakmadı.

Diğer bir mesele, adliye yapamıyoruz, yapamıyorsunuz daha doğrusu. Yüksek bedelle kiralamalar yapıyorsunuz, çok yüksek bedellerle, fahiş bedellerle kiralama yapıyorsunuz ve bu binalar adliye olmaya, yargı hizmeti vermeye uygun değil. Sayın Bakanım, Türkiye'de hukuk sisteminin bin bir sorunu var ama şu sorun olabilir mi 2023'ün Türkiye'sinde: Avukatın veya adliyede işini görecek kişinin otopark hizmeti bile karşılanamaz halde. Ara kararlarda kişinin eline kağıt verilmiyor. Ne kadar büyük bir ayıp ve ne kadar büyük bir utançtır ki bazı avukatlar kalemlere kağıt götürüp hediye ediyorlar.

Diğer bir mesele asansör meselesi. Bakın, Sayın Bakanım, bu fotoğraf bugün sabah çekildi İcralarda; kuyruk, kuyruk, kuyruk, her taraf kuyruk. Bir adliyeye gittiğinizde işinizin olduğu mahkeme salonuna çıkmanız dakikalarca sürüyor. Bir gün sabah birlikte gidelim, buralardaki rezilliği görün. 10 kat, 12 kat, 14 kat; avukatlar bazen yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor; bunlar büyük mağduriyetler. Ankara'da olduğumuz için Türkiye'deki yaklaşık 200 bin avukat bunun mağduru.

Bakın, burası yeni adliyeyi yapmayı planladığınız yer, eski MİT kampüsü. Ben bu mahallenin çocuğuyum, bu mahallede doğdum, büyüdüm, burayı çok iyi de bilirim. Sayın Bakanım, Yenimahalle Gayret Mahallesi'nde burası. Bakın, Sayın Bakanım, buranın çevresinde ne var biliyor musunuz? Etlik Şehir Hastanesi var, Karşıyaka Mezarlığı var, Ostim var, İvedik var, Gimat var, hal var, Demetevler var, Yahyalar var, Şentepe var, Serhat var. Bakın, buranın yerini 12.438'in yerini yanlış tercih ettiniz. Burada altyapı yok, burada ulaşım yok, burası felç olacak. Ayrıca buranın hemen yanı başında 'Demetevler' diye bir yer var, sizin alanınız değil, Demetevler er ya da geç kentsel dönüşüme girmek zorunda, bu bölge Demetevler'in kentsel dönüşümdeki tek rezerv alanı. Sayın Bakan, size ne bilgi veriliyor bilmiyorum, dediğim gibi ben bu mahallenin çocuğuyum.

Bir gün sizinle birlikte buraya gidebiliriz, sizi buraya da davet ediyorum. Gelin, bir sabah veya bir akşam üstü buraya gidelim, bir sefer gidelim, siz buraya adliye yapılamayacağını hemen anlarsınız Sayın Bakanım çünkü burada müthiş bir yoğunluk var. Etlik Şehir Hastanesi, büyük AVM'ler, Büyükşehir Belediyesi, Ankapark; hepsi burada, yeni bir alan bulmak zorundasınız.

Projesini yapıyorsunuz, ihaleye çıkıyorsunuz, bunu lütfen bir yarışmayla yapın. Bakın, içinde bulunduğumuz bina dahi buna bir örnek. Parlamentoya ziyarete gelenlere bu taş binayı göğsümüzü gere gere gezdiriyoruz, yeni yapılan halkla ilişkiler binasına kimseyi götürmüyoruz bile. Öyle bir bina yapacaksanız bu olmaz. Onun için, Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Yenimahalle Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, hatta bölgenin milletvekilleriyle ortak bir aklı oluşturabilirsiniz."