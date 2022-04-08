Umuda yolculuğun bedeli 8 bin Euro

Çanakkale'de, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Umuda yolculuk hem canları hem de mallarını ortaya koyan düzensiz göçmenlerin organizatörlere kişi başı 8 bin Euro verdikleri öğrenildi. Göçmen bir çocuğun barbi bebeğini elinden düşürmemesi dikkat çekti.

Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin umuda yolculuğunu teknik ve fiziki takibe aldı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 gündür takip edilen düzensiz göçmen ve organizatörler, karayoluyla Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çıkışında bulunan Karanlık Liman mevkiine geldi. Burada sabah saatlerinde fiber tekneye binme hazırlığında bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör Çanakkale İl jandarma ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sayımları yapılan ve insani yardımları yapılan düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından minibüslerle Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin götürmeye hazır bekleyen tekne de Sahil Güvenlik ekiplerinin nezaretinde Yeniköy Limanı'na çekildi.

İTALYA'YA GİTMEK İÇİN UMUDA YOLCULUĞUN BEDELİ 8 BİN EURO

Türkiye üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin ilk başta 4 bin Euro, İtalya'ya vardıktan sonra da 4 bin Euro daha verecekleri öğrenildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında çocuklar dikkat çekerken, bir kız çocuğunun barbi bebeğiyle oynaması ve elinden düşürmemesi yürekleri burktu.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)