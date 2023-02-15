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Umre parasını depremzedelere bağışladı

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Umre parasını depremzedelere bağışladı

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ismini vermek istemeyen 77 yaşındaki kişi, umre için biriktirdiği parasını, "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ismini vermek istemeyen 77 yaşındaki kişi, umre için biriktirdiği parasını, "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla umre ziyaretini iptal eden kişi, ayırdığı parayı depremzedelere göndermeye karar verdi.

Yaşanan felakete kayıtsız kalmayan yaşlı adam, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 10 gün sonra gideceği umre ziyaretini iptal ederek biriktirdiği 25 bin 650 lirayı Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay Mut Şube Başkanı Ersin Akan, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Mersin Deprem Güncel Haberler

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