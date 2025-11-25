Haberler

Umre Ödüllü 4. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Başladı

Türkiye İlahiyatlılar Derneği tarafından düzenlenen 4. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması'na 18-35 yaş arası herkes katılabilir. Yarışma, 'Namaz: Mi'raçla Gelen Davet' kitabını merkeze alıyor ve katılım 15 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

Türkiye İlahiyatlılar Derneğince (TÜİD) düzenlenen umre ödüllü 4. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması'na başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü çevrim içi düzenlenecek yarışma, 18-35 yaş aralığındaki herkesin katılımına açık olacak.

Bu yıl namaz ibadetinin anlam ve değerini anlatan "Namaz: Mi'raçla Gelen Davet" adlı kitabı merkeze alan yarışmaya, 15 Ocak 2026'ya kadar katılım sağlanabilecek.

Dereceye girenler, 1 Şubat 2026'da yapılacak 80 soruluk çoktan seçmeli sınavla belirlenecek.

Birinciye üç kişilik, ikinciye iki kişilik, üçüncüye de bir kişilik umre ödülü verilecek yarışmada, diğer derece sahipleri de akıllı saat, tablet, skuter ve kitap setlerinden oluşan çeşitli hediyeler kazanacak.

Gençleri hem okumaya yönlendirmeyi hem de manevi atmosferle buluşturmayı hedefleyen yarışmaya başvurular, "www.ilahiyatyildizlariodulleri.com" adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Haberler.com
