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Umre için giden kişi Gaziantep'e ambulans uçakla getirildi

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Mekke'de rahatsızlanan 68 yaşındaki kişi, solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi. Tedavisi Gaziantep Şehir Hastanesinde devam edilecek.

Umre için gittiği Mekke'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

Kutsal topraklarda solunum sıkıntısı yaşayan 68 yaşındaki R.T, Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırıldı.

Ailenin Sağlık Bakanlığından tedavinin Türkiye'de devam edilmesi talebi üzerine R.T, Cidde Havalimanı'ndan ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

R.T, Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan ambulansa alınarak tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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