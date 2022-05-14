Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselişini kutladı - Haberler

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Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselişini kutladı

AA - Murat Karadağ - Güncel
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bu başarısını kutladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bu başarısını kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Altaş Denizlispor mücadelesinin ardından Ümraniye'yi üstü açık otobüsle gezdi.

Yüzlerce taraftar, futbolcuları ve teknik heyeti Alemdağ Caddesi'nde kurulan alanda coşkuyla karşıladı. Ümraniyespor bayraklarıyla donatılan caddede meşaleler yakan taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselişini tezahüratlarla kutladı.

Ümraniyesporlu futbolcuların tek tek sahneye çağrılması ve tezahüratlarla süren kutlamalar, sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

AA / Murat Karadağ - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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