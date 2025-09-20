Ümraniye ve Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı Operasyonu: 10 Gözaltı

Ümraniye ve Zeytinburnu'nda iş yerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye'de 5 Eylül 2025'te bir iş yerine motosikletle gelen 2 kişi kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Olay yeri ve çevresindeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, fiziki ve teknik takip sonucu saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi 9 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı. Zeytinburnu'nda ise 11 Eylül'de hastane önünde eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez'e yönelik silahlı saldırı meydana geldi. 60 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. 12 Eylül'de düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Toplam 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ümraniye'de yakalanan 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Zeytinburnu'nda gözaltına alınanların da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.