Ümraniye TEM Otoyolu'nda TIR Yangını
Hiba KARGI / İSTANBUL - Ümraniye TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden bir TIR'da çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yol kapanmış olabilir, sürücülerin dikkatli olmaları öneriliyor.
Hiba KARGI / İSTANBUL, ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.