Ümraniye TEM Otoyolu'nda TIR Yangını

Hiba KARGI / İSTANBUL, ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel