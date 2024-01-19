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Ümraniye Sanayi Sitesi'nde Mobilya İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

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Ümraniye Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalatı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

ÜMRANİYE Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Dudullu Mahallesi KEYAP Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. Mobilya imalatı yapan 2 katlı bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında içeride mahsur kalan 1 işçi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan işçiyi dumanların arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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