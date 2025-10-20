Haberler

Ümraniye Robot Yarışları'nda Genç Mühendisler Yarıştı

Ümraniye Robot Yarışları'nda Genç Mühendisler Yarıştı
Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin katıldığı Ümraniye Robot Yarışları'nın final müsabakaları düzenlendi. 750 yarışmacının yer aldığı etkinlik, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin katıldığı Ümraniye Robot Yarışları'nın final müsabakaları için tören düzenlendi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nde üç gün süren yarışlarda geleceğin mühendisleri hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 24 takım ve 750 genç yarışmacı, kendi tasarlayıp programladıkları robotlarla kıyasıya mücadele etti.

FIRST Robotics Competition (FRC) formatında düzenlenen yarışmalarda, toplam 65 sıralama maçı oynandı. Bunların ardından final karşılaşmalarıyla en başarılı takımlar belirlendi.

Gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirmeyi amaçlayan yarışmada, teknik becerilerin yanı sıra takım çalışması, iletişim, liderlik ve sunum yetenekleri de değerlendirildi.

Organizasyon sonunda başarılı performans gösteren takımlara 21 kategoride ödülleri verildi.

Yarışmada ödülleri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti.

Gençleri tebrik eden Yıldırım, "Gençler sizleri çok heyecanlı gördüm. Liseler arası robot yarışmasının seneye inşallah Ümraniye'de üçüncüsünü yapacağız. 24 takım oynadı, bir takım kazandı ama mühim olan yarışmaktır. Hepiniz robot takımı olarak yarıştınız, robotları tasarladınız en önemlisi buydu." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin kendilerini gururlandırdığını, üreten, düşünen ve geliştiren bir neslin geldiğini, bu tür organizasyonları her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
