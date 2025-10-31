Ümraniye Otoyolunda Başına Buyruk Koyun Trafiği Tehlikeye Attı
Ümraniye'de otoyolda başıboş dolaşan bir küçükbaş hayvan, sürücülerin dikkatini dağıttı. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, koyunun yolda nasıl ilerlediği ve daha sonra bir kişinin onu yakalayarak yoldan uzaklaştırması yer alıyor.
Ümraniye'de küçükbaş hayvanın otoyolda araçların arasında başıboş ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde, yolun ortasında başıboş şekilde dolaşan koyun trafiği tehlikeye düşürdü.
Araçların arasında gezen hayvanı gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.
Görüntülerde, otoyolda başıboş şekilde ilerleyen koyunu, daha sonra bir kişinin yakalayarak yoldan uzaklaştırdığı görülüyor.