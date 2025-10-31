Haberler

Ümraniye Otoyolunda Başına Buyruk Koyun Trafiği Tehlikeye Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de otoyolda başıboş dolaşan bir küçükbaş hayvan, sürücülerin dikkatini dağıttı. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, koyunun yolda nasıl ilerlediği ve daha sonra bir kişinin onu yakalayarak yoldan uzaklaştırması yer alıyor.

Ümraniye'de küçükbaş hayvanın otoyolda araçların arasında başıboş ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde, yolun ortasında başıboş şekilde dolaşan koyun trafiği tehlikeye düşürdü.

Araçların arasında gezen hayvanı gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.

Görüntülerde, otoyolda başıboş şekilde ilerleyen koyunu, daha sonra bir kişinin yakalayarak yoldan uzaklaştırdığı görülüyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu! Savunması akıllara zarar

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.