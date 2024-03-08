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Ümraniye Minibüsçüler Odası Hizmet Binası Hizmete Açıldı

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Ümraniye ve çevre ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsçülerin daha verimli çalışabilmesi için inşa edilen Ümraniye Minibüsçüler Odası Hizmet Binası törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Minibüsçüler Odası Başkanı Nizam Sağlam, minibüs şoförleri ve vatandaşlar katıldı.

Ümraniye ve çevre ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsçülerin daha verimli çalışabilmesi için inşa edilen Ümraniye Minibüsçüler Odası Hizmet Binası törenle hizmete açıldı.

Bosna Bulvarı'nda inşa edilen binanın açılış törenine Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Minibüsçüler Odası Başkanı Nizam Sağlam, minibüs şoförleri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada, ulaşım sektöründe çalışan esnafın sorunların çözmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Bu amaçla birçok hizmet yaptıklarını belirten Yıldırım, "Geldiğimizde taksi durakları kötü bir haldeydi. Onları yeni projelerle düzelttik, 9-10 tanesini ihya ettik, 6-7 tanesini de önümüzdeki dönem yaparız inşallah. Minibüsçü kardeşlerimizin de güzel bir binası oldu, 5 hattımız var buralarda hizmet verecek." diye konuştu.

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştiren Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Metroların halini görüyorsunuz. Geçen gün, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar'da vatandaşlar metro arızalandığı için istediği yere gidemedi. Bir değil, iki değil. Bakımını yapmazsan arızalanır. Geçen gün ben de bindim, utandım. 7 senelik metronun halini bir görseniz. İnşallah hep birlikte bu millet 31 Mart'ta İstanbul'un muradına erdirir inşallah. Ümraniye'mize, diğer ilçelerimize güzel hizmet gelsin. İBB bu koordinasyonu sağlayacak en büyük belediyemiz. Bunlar döneminde belediye geriye gitti."

Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Minibüsçüler Odası Hizmet Binası'nın şehrin güzel bir noktasına güzel bir mimariyle inşa edildiğini belirterek, "Tüm ilçemiz için hayırlı olsun." dedi.

Programda, açılığı yapılan bina vatandaşlarla gezildi.

Kaynak: AA / Güncel

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