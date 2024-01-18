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Ümraniye Metro hattında iki bina çöktü

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Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında Elmalıkent Mahallesi'nde hasar alan bitişik iki bina çöktü. Ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik önlemleri alındı.

Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında Elmalıkent Mahallesi'nde hasar alan bitişik iki bina çöktü. Binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "18 Ocak 2024 Günü Göztepe - Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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