Ümraniye Kaymakamlığı personeline yapay zeka eğitimi

Güncelleme:
Ümraniye Kaymakamlığı, kamu birimlerinin verimliliğini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 'Yapay Zeka Araçlarının Kullanımına Yönelik Eğitim' programı düzenledi. Eğitimde yapay zekanın kamu kurumlarındaki rolü ve dijital dönüşüm süreçleri ele alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi işbirliğinde kamu birimlerinin daha etkin, hızlı ve verimli çalışmasını sağlamak, personelin teknolojik yetkinliğini artırmak ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Kaymakamlığın konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, yapay zeka araçlarının kamu kurumlarında etkin kullanımı, dijital dönüşüm sürecinin kamu hizmetlerine etkisi, iş süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar ve yapay zekanın karar destek mekanizmalarındaki rolü ele alındı.

Eğitimde, Üsküdar Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kaan İldiz, Murat Gülşen ve Hakan Özdemir tarafından katılımcılara, yapay zeka temelli uygulamaların günlük çalışma hayatına nasıl entegre edilebileceği aktarıldı. Kamu birimlerinin daha koordineli, hızlı ve vatandaş odaklı hizmet sunabilmesine yönelik örnek çalışmalar da paylaşıldı.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de eğitime katıldı.

Eğitimin sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, yapay zeka teknolojilerinin kamu yönetiminde sağlayacağı katkılar ve kamu birimlerinin daha etkin çalışmasına yönelik dijitalleşme adımları değerlendirildi.

