Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde Fabrika Yangını

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde yıkılan bir fabrikanın olduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kısa sürede büyüyerek inşaat malzemelerinin bulunduğu bölüme sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde yıkılan bir fabrikanın olduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde özel bir işletmeye ait, kısa süre önce yıkılan fabrika binasının olduğu alandan alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen yangın inşaat malzemelerinin olduğu bölüme de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın bir vatandaş tarafından da kaydedildi.