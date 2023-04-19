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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı - 1

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı - 1

Güncel Haberler

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KAZAN PATLADI - 1Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı.

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KAZAN PATLADI - 1

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi DHA Güncel Haberler

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