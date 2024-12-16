Üye Girişi
Haberler
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Ümraniye'den Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği

Ümraniye'den Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, 'Öğrenci Lokantası' projesiyle ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine haftada 5 gün ücretsiz akşam yemeği sunuyor. Proje, öğrencilere mali açıdan destek sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, yemekler belediye binasında dağıtılıyor.

Ümraniye Belediyesi, ilçede hizmete aldığı lokantayla öğrencilere ücretsiz yemek desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın 5 günü ücretsiz akşam yemeği sunulan "Öğrenci Lokantası" projesinden ilçede ikamet eden üniversite öğrencileri faydalanabiliyor.

Öğrencilerin bütçelerine katkı sağlayan proje kapsamında hazırlanan yemekler, belediye binasındaki lokantada hafta içi her akşam 18.00 ile 20.00 saatleri arasında dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlere destek olmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Eğitim için İstanbul'a gelen ve ilçede ikamet eden öğrencileri yalnız bırakmadıklarını aktaran Yıldırım, "Amacımız, ailelerinden uzakta olan öğrencilerimize sıcak yemeklerimizle küçük de olsa bir destek sağlayarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek." ifadelerini kullandı.

Projeden yararlanan üniversite öğrencileri, belediye başkanına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler, belediyenin resmi internet adresi üzerinden projeye ilişkin başvuru yapabiliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
img

İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
img

Eski sevgilisine falçatayla saldırıp kendi boğazını kesti
img

"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para
Ülkenin kasası boşken tonlarca dövizi böyle kaçırmış
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor

Son Dakika Haberleri

Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.