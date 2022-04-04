Ümraniye'deki yangın koca dehşeti çıktı; Aseton ile kundakladı

Orhan Yeşilyurt'un boşanmak isteyen eşine öfkelenerek evi asetonla ateşe verdi. Güneş Yeşilyurt, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan eşinin kendisini tehdit ettiğini ve peşine adam taktığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

"ASETON DÖKEREK YAKTI EVİ BEN O SIRADA ÇOCUĞUMLA BERABER DIŞARIDAYDIM."

"SABAH BEŞLERE KADAR KAPIMDA ADAM TUTUYOR."

"O TEHDİTLERE HAKARETLERE MARUZ KALMAK İSTEMİYORUM."

Konuşmasına devam eden Güneş Yeşilyurt, "'Benim yangın davasından ceza alacağımı mı zannediyorsun, benim avukatım halledecek.' tarzında cümleler. 'Sana hayatı zindan edeceğim. Elinden kızını alacağım. 5 kuruşsuz kızınla beraber yaşayacaksın. Sürüneceksiniz.' gibi şeyler söyledi. ve bana kaza yaptırıp kaza süsü verdirmeyi bile düşünmüş. Bunu dahi planlamış. Mahkemeye yalancı şahitler çıkardı para karşılığında tutarak. Benim bundan sonraki beklentim, en başta kızımla gerçekten güven altında yaşamak. Ben kapımda o adamları görmek istemiyorum. O tehditlere hakaretlere maruz kalmak istemiyorum. Çünkü en önemlisi bir anneyim. Kızıma en iyisini sağlamaya çalışıyorum. Karşı taraf kaldı ki eşim ve ailesi yangından sonraki süreçte benim zararımı karşılamak yerine çocuğuma bir ayakkabı dahi bir çöp dahi almayan insanlar benden kızımın velayetini talep ediyor. Benimle ciddi anlamda uğraşıyorlar." şeklinde konuştu.