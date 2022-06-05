Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

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Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nato Yolu Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil ile 17 GA 445 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki üç otomobile çarptı.

Kaza yapan sürücüler araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlardaki yaralıları çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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