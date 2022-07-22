Ümraniye'deki Kur'an kursları öğrencilerinden Ayasofya-i Kebir Camisi'ne ziyaret

Ümraniye İlçe Müftülüğünce, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte, il ve ilçe müftülüklerince yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretime devam ediliyor. Kurslarda eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler de yapılıyor.

Bu kapsamda, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, İmam-ı Şafii ve Hacı Ömer Karagül Diyanet Gençlik merkezlerindeki yaz Kur'an kursu öğrencileri, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette cami hakkında bilgi alan öğrenciler burada öğle namazını kıldı, daha sonra Gülhane Parkı'nı gezdi.

"Hedefimiz gençlerimizde güzel anılar bırakmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül, ilçede açtıkları Diyanet Gençlik Merkezleri ile gençlere ulaşmanın çeşitli yollarını aradıklarını belirtti.

Gül, yaz Kur'an kursu vesilesiyle gençlerin tatillerini en yararlı ve güzel şekilde geçirmeleri için onlara rehberlik yapmaya gayret ettiklerini kaydederek, "Kurslarımızda dini eğitimlerimizle birlikte okçuluk, izcilik, sanat çalışmaları, kitap tahlilleri, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, futbol turnuvaları, piknik ve gezi gibi onların ilgisini çekecek pek çok etkinlik de gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, yaz kursları bittiğinde gençlerimizde güzel anılar bırakmak ve onlarla merkezlerimiz arasında bir gönül bağı kurmak." ifadesini kullandı.