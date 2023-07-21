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Ümraniye'deki iş merkezinde çıkan yangın hasara sebep oldu

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Aşağı Dudullu Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerindeki 3 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ümraniye'deki bir iş merkezinde çıkan yangın hasara sebep oldu.

Aşağı Dudullu Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerindeki 3 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş merkezinin giriş ve birinci katını saran alevlere, merkezin diğer cephesinin bulunduğu Onurlu Sokak'tan da müdahale edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş merkezindeki tabela imalathanesi ile sünger deposunda hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

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