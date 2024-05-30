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Ümraniye'deki İnşaat Şantiyesinde Böcek İlaçlaması Sonucu 28 Kişi Etkilendi

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Ümraniye'de bir inşaat şirketinin şantiyesinde yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen 27 işçi ve bir emniyet mensubu tedavi altına alındı.

(İSTANBUL) - Ümraniye'de bir inşaat şirketinin şantiyesindeki konteynerlerde yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen 27 işçi ve bir emniyet mensubu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bir inşaat firmasının 600 konutluk şantiye alanı içerisinde bulunan işçi konteynerlerinde yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen 28 kişi tedavi altına alındı. Biri emniyet mensubu ve 27 işçinin etkilendiği olay yerinde İtfaiye, Emniyet, AFAD, İBB Zabıta, İlçe Zabıta ve sağlık ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

İlaçtan etkilenen bir kişi Özel Medivia Hastanesi, 7 kişi Ümraniye Devlet Hastanesi, 3 kişi Beykoz Devlet Hastanesi, 9 kişi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 3 kişi Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ümraniye Çevre Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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