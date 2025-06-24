Ümraniye'deki Fabrikada Yangın: 10 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir motor fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de motor üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 10 işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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