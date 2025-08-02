Ümraniye'deki 8 Katlı Otelde Yangın Çıktı
Ümraniye'de bir otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda otel görevlileri yangına erken müdahale ederken, müşteriler tahliye edildi.
Ümraniye'de 8 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi Şefaat Sokak'taki otelin -1'inci katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.
Otel görevlileri yoğun dumana neden olan yangına müdahalede bulunurken, müşteriler tahliye edildi.
İhbar üzerine otele itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel