Ümraniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ümraniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Ümraniye'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıktı ve yol trafiğe kapandı.

Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otoyolda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.

Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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