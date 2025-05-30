Ümraniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ümraniye'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıktı ve yol trafiğe kapandı.
Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Otoyolda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.
Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.