Ümraniye'de Yük Asansörü Faciası: İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir iş merkezinde yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi. Olay, Esenşehir Mahallesi'nde gerçekleşti.

Ümraniye'de, 4 katlı iş merkezinde halatların kopması sonucu düşen yük asansöründeki işçi hayatını kaybetti.

Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak'taki iş merkezinde çalışan B.A. (44) üst kattan zemin kata inmek için yük asansörüne bindi. Bu sırada henüz bilinmeyen nedenle halatın kopması sonucu asansör zemine düştü.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen B.A'nın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Ölmeden katilinin adını verdi: Bağırsakları dışına çıkmıştı

Can çekişirken katilinin adını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu

Tutuklanan Gökalp İçer'e bir darbe daha! Her şeyini kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.