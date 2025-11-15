Ümraniye'de Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde kontrolünü kaybeden otomobil, yön levhasına çarparak park halindeki araçlara da çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde C.C. idaresindeki 34 BOD 500 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yön levhasına çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel