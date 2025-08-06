Ümraniye'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Ümraniye'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Ümraniye'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 MAZ 141 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Otobüs şoförü, durumu fark edince aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Ardından alev alan otobüse ilk müdahale otobüs çalışanları ile çevredekiler tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle bir dram: Aynı gün evini ve eşini kaybetti

Aynı gün evini ve eşini kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.