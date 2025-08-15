Ümraniye'de Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Ümraniye Şile yolu Tantavi Tüneli'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay anları başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

ÜMRANİYE'DE iki sürücü arasında yol verme nedeniyle trafikte tartışma başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 12: 00 sıralarında Ümraniye Şile yolu Tantavi Tüneli'nde meydana geldi.İddiya göre iki sürücü seyir halindeyken yolda tartışmaya başladı.Sürücülerden biri tartştığı diğer araç sürücüsünü takip ederek tünelde aracının önünü kesti.Aracından inen sürücü diğer aracın camına yumruk atıp, kapısını tekmeledi.Saldırıya uğrayan sürücü aracından inmeden olay yerinden uzaklaştı.Yaşananlar trafikte seyir halinde olan bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

500
